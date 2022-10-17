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Giriş Tarihi: 17.10.2022 16:13 Son Güncelleme: 17.10.2022 16:17

Balıkesir'de hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı: 4 yaralı!

Balıkesir Bandırma'da hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile ambulanstaki hasta, hasta yakını ve hemşire yaralandı....

DHA
Balıkesir’de hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı: 4 yaralı!

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bandırma-Çanakkale Otoyolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Bandırma Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Necip Öztürk yönetimindeki 10 DM 510 plakalı ambulansa kırmızı ışıkta dönüş yaptığı sırada, Bandırma yönüne giden Sinan Gürer (60) yönetimindeki 10 UU 959 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Sinan Gürer ile ambulanstaki hasta Nevriye Akan (91), hasta yakını Bahriye Üstün (72) ile hemşire Seher Güleryüz (41) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı...

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Balıkesir'de hasta taşıyan ambulansa otomobil çarptı: 4 yaralı!
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