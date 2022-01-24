Balıkesir’de husumet cinayetle sonuçlandı! Apartman önünde 4 yerinden bıçaklandı!



Olay yerine gelen sağlık personelinin müdahalesinin ardından Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Çizkici, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri Şakir Kesici'nin Isparta'ya gitmek üzere Denizli ilçesine hareket ettiğini tespit etti. Haber verilmesi üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla Şakir Kesici yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Balıkesir'e gönderildi.

Çizkici'nin keman çaldığı ve Balıkesir'de bulunan bir kafe de sahne aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.