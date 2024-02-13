Balıkesir’de huzur operasyonu; 23 tutuklama

Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 6, Ayvalık İlçesinde 80, Bandırma İlçesinde 4, Gönen İlçesinde 2 olmak üzere toplam 92 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalan göçmenlerden 88'i Bandırma Geri Gönderme Merkezine, Bandırma ilçesinde tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs ise Şanlıurfa ve Mardin Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi.

427 ARAÇ TRAFİKTEN MEN; 13 MİLYON CEZA!

Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaşanan 657 yaralanmalı kazaya müdahale etti. Meydana gelen kazalardan 82 vatandaş yaralandı. Trafik ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimlerde ise; bin 258 okul servis aracı, 2 bin 110 motosiklet, 3bin 919 Alkol/ Uyuşturucu ve Uyarıcı, 7 bin 537 Kış Lastiği denetimiyle, toplamda 30 bin 96 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda ise; 5 bin 715 araç ve sürücüye 13 milyon 697 bin 116 TL para cezası kesilirken, 427 araç trafikten men edildi.

6 ŞAHIS TUTUKLANDI!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan ayrıca operasyonlarda; 2 Şahıstan, 2 ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, bir şahıstan 1 havalı tabanca, 2 şahıstan 14.40 gram esrar maddesi ve bir sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan şahıs sorgusunda bin 709 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilerek cezaevine gönderildi. Yaşanan 2 Hırsızlık olayında aydınlatan polis ekipleri, 3 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim etti. Şüphelilerden 2'si tutuklandı