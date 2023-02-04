Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonu! 43 şahısgözaltına alındı

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda: 4 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet fişek,6 adet ruhsatsız tüfek, 14 kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca, 350 gram toz esrar, 35 gram kubar esrar, 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 3 bin 600 TL para ele geçirildi.