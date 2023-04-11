Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Giriş Tarihi: 11.4.2023 23:12 Son Güncelleme: 11.4.2023 23:12

Balıkesir'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Edremit ilçesinde kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

AA
Balıkesir’de kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A, aralarında husumet bulunan Arda Y'nin babasına ait Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokak'taki kahvehaneye geldi.

Burada Kaçmaz ve Mahsun A. ile Arda Y. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Arda Y, babası Necati Y'ye haber verdi.

Kahvehaneye gelen şüpheli Necati Y, Kaçmaz (20) ve Mahsun A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Necati Y, aracında bulunan pompalı tüfek ile Kaçmaz'ı sırt ve bacağından, Mahsun A'yı ise sol bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçmaz, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan Mahsun A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler Necati Y, Arda Y. ve Anıl Y. gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de Sadullah Ergin krizi katlanarak büyüyor! Eski Bakan Türker canlı yayında duyurdu: Oy vermeyeceklerini açıklayacaklar
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Enver Aysever'den Tuncay Özkan ve Yüksel Taşkın tepkisi: CHP'liler kendisini jiletleyecek
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
SON DAKİKA: CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...
Temel Karamollaoğlu Türkiye'nin gururu olan SİHA'ları hedef aldı: Hepsi hikaye
AK Parti Seçim Beyannamesi’nde ilan edildi: 1999 öncesi yapılara zorunlu olacak
İYİ Parti 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun istifa etti
Seçim 2023 AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu! 28. Dönem AK PARTİ İstanbul milletvekili adayları kimler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA