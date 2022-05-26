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Giriş Tarihi: 26.5.2022 16:12 Son Güncelleme: 26.5.2022 16:24

Balıkesir'de Kıbrıs Gazisi cinayete kurban gitti

SUAT SALGIN
Balıkesir’de Kıbrıs Gazisi cinayete kurban gitti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ve yalnız yaşayan Kıbrıs Gazisi Hasan Bedri Salepçi bıçaklanarak öldürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi Kumlubahçe mevkiinde hayvancılık yapan ve Kıbrıs Gazisi olan Hasan Bedri Salepçi (67), ağılının bahçesinde ölü bulundu.

Sırtından bıçaklandığı anlaşılan ve Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen talihsiz adamın cesedi ve olay yeri çevresinde ayrıntılı araştırmalar yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, cinayetin sır perdesini kısa sürede aralayarak faili yakaladı.

Kumlubahçe mevkiinde "Sütçü Hasan" olarak tanınan Salepçi'nin olay gecesi, bir şahısla aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.


Kıbrıs Gazisi Hasan Bedri Salepçi

Şüpheli 4 kişiyi gözaltına alan jandarma ekiplerinin yaptıkları soruşturma neticesinde kaçak durumdaki 22 yaşındaki H.A'nın peşine düştü. Kısa bir araştırmanın ardından H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada cinayet zanlısı H.A, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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Balıkesir'de Kıbrıs Gazisi cinayete kurban gitti
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