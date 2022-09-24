Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de komşu dehşeti
Giriş Tarihi: 24.9.2022 10:27 Son Güncelleme: 24.9.2022 10:34

Balıkesir’de komşu dehşeti

Balıkesir’de aralarında tartışma çıkan komşuların kavgasında kan aktı. 45 yaşındaki Ender O, tartıştığı komşusu 57 yaşındaki Mehmet Zübeyir Bilier ile 17 yaşındaki oğlu Dünya Baran Bilier’i bıçaklayarak öldürdü.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir’de komşu dehşeti

Balıkesir'in Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Ender O, komşusu Mehmet Zübeyir Bilier ve oğlu Dünya Baran Bilier ile henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla baba ve oğluna saldıran Ender O, bıçak darbeleriyle ikisini de ağır yaralarken, yaşanan kavgada kendisi de yaralandı. Apartmandaki diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kavgada ağır yaralanan Baba Mehmet Zübeyir Bilier ile oğlu Dünya Baran Bilier, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yandan yaralı Ender O'nun da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Baba ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırma sonucu 2 adet bıçak ele geçirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması!
Masterchef Masterclass'ı kim kazandı, hangi yarışmacı? 23 Eylül 2022 Masterchef Masterclass ödül ne?
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Son dakika | Bakan Kirişci'den üreticiye peş peşe müjdeler: 12 bin TL'ye çıkıyor
Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
BELLİ OLDU! Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 23 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi
Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda hangi yarışmacı elendi? 23 Eylül 2022 haftanın puan durumu belli oldu!
Yalnız Kurt yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 23 Eylül 2022 ATV yayın akışı ile Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman başlıyor?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelinler yarışmaya veda etti? 23 Eylül 2022 puan durumu ile 5 altın bileziği kim aldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir’de komşu dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA