Balıkesir’de komşu dehşeti

Balıkesir'in Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Ender O, komşusu Mehmet Zübeyir Bilier ve oğlu Dünya Baran Bilier ile henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla baba ve oğluna saldıran Ender O, bıçak darbeleriyle ikisini de ağır yaralarken, yaşanan kavgada kendisi de yaralandı. Apartmandaki diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kavgada ağır yaralanan Baba Mehmet Zübeyir Bilier ile oğlu Dünya Baran Bilier, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yandan yaralı Ender O'nun da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Baba ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırma sonucu 2 adet bıçak ele geçirdi.