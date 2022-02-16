Balıkesir’de korkunç cinayet: 5 ay sonra anne olacaktı

19 yaşındaki hamile eşini bıçakla öldürdü. Bandırma ilçesi Hacıyusuf mahallesinde yaşayan ve hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahlı eşi Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Kadir Meşe olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Hazal Alpyörük hayatını kaybetti. Hamile kadını bıçakla öldüren Kadir Meşe ise gözaltına alındı.