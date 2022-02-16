Balıkesir’de korkunç cinayet: 5 ay sonra anne olacaktı

Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Kadir Meşe olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Hazal Alpyörük hayatını kaybetti. Hamile kadını bıçakla öldüren Kadir Meşe ise gözaltına alındı.