Balıkesir’de korkunç kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir, Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki araç ile aynı yönde seyir halinde olan Salih A'nın kullandığı araçlar çarpıştı. Arkadan çarpma sonucu meydana gelen kaza sonrası önde bulunan araç hurdaya döndü. Kazaya tanık olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, araçta bulunan 33 yaşındaki Bedri Kebiç, 28 yaşındaki Beyhan Kebiç, 47 yaşındaki Seyhan Akkuş, 2 yaşındaki Berat Ömer Kebiç ve 1 yaşındaki Bedirhan Kebiç hayatını kaybetti. Öndeki otomobile arkadan çarpan diğer araçtaki sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan korkunç kazanın ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, açıklamada bulundu. Vali Şıldak, "İstanbul-İzmir otoyolu Manisa ile Balıkesir sınırında bir trafik kazası yaşadık ve maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik. İzmir istikametine ilerleyen 2 aracın karıştığı kazada arkadan gelenin öndekine çarpması neticesinde öndeki araçta bulunan 5 vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybettiler, 2 vatandaşımız da yaralandı. Durumları iyi. Otoyoldaki kazanın nedenleri araştırılıyor. Savcılarımız da olay yerinde incelemelerde bulunup gerekli işlemleri yaptı, ben de gerek olay yerinde gerek hastanede bulunarak sürecin takibini yaptık. Üzücü bir kaza, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.