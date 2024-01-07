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Giriş Tarihi: 7.1.2024 15:06 Son Güncelleme: 7.1.2024 15:08

Balıkesir’de kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, şiddetli rüzgâr ve yağış etkili oldu.

SUAT SALGIN
Balıkesir’de kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu

Ayvalık'ta gece saatlerinde güneydoğu ve güneybatı yönlerinden esen fırtına sabah saat 06.30'dan itibaren saatte 80 ile 90 kilometre hıza ulaştı. Yağışla birlikte etkisini daha da arttıran fırtına, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bazı ev ve işyerlerinin çatılarında hasarlar oluşturdu. Cunda Adası sahilindeki işletmelerin tabelalarıyla, kapı önlerindeki masa ve sandalyeleri uçuran fırtına nedeniyle adada bazı ağaçlar da devrildi. Şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi sınırları içindeki Yunus Emre Parkı sahilinde bazı küçük balıkçı tekneleri zarar gördü. Fırtına nedeniyle Altınova'da bir evin çatısının uçtuğu öğrenildi.

Yaklaşık yarım saat etkili olan fırtına ve yağışın ardından Ayvalık Belediyesi ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde çalışmalar başlattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde başlayan, kısa sürede kentimizi olumsuz etkileyen yağış ve şiddetli fırtınadan zarar gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Başkan Ergin, "Olağanüstü hava koşulları nedeniyle tüm gece teyakkuzda olan mesai arkadaşlarımız, yaşanan sorunları aciliyetine göre gidermeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmesi için Fen İşleri, Zabıta, Temizlik, Teknik ve tüm ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri; Ayvalık'ta akşam saatlerinde de fırtına ve yağışın zaman zaman hızını arttırarak etkili olacağı ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

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Balıkesir’de kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu
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