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Giriş Tarihi: 5.5.2023 10:10 Son Güncelleme: 5.5.2023 10:22

Balıkesir’de öğrenci taşıyan otobüs tıra çarptı: 33 yaralı

Bursa’dan aldığı Lise öğrencilerini Ege Üniversitesindeki etkinliklere götüren otobüs, Balıkesir’de bir tıra arkadan çarptı. Kazada 31 öğrenci ve bir görevli yaralanırken, araç içerisinde sıkışan sürücü Veli Korkut, kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Balıkesir’de öğrenci taşıyan otobüs tıra çarptı: 33 yaralı

Bursa Orhangazi ilçesindeki Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi öğrencilerini, Ege Üniversitesindeki eğitim etkinliklerine götüren Veli Korkut'un kullandığı otobüs, Susurluk İlçesi yakınlarındaki dinlenme tesisleri önünde aynı yönde seyreden bir Tıra arkadan çarptı. Otobüsün ön kısmının hurdaya döndüğü kazada, 31'i öğrenci biri görevli personel ve bir sürücü olmak üzere toplam 33 kişi yaralandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü Veli Korkut, olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden yaralı halde kurtarıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek bilgi aldı. 33 Yaralı Çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Balıkesir’de öğrenci taşıyan otobüs tıra çarptı: 33 yaralı
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