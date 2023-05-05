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Giriş Tarihi: 6.5.2023

Balıkesir’de öğrenci taşıyan otobüs TIR’a çarptı : 33 yaralı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Balıkesir’de öğrenci taşıyan otobüs TIR’a çarptı : 33 yaralı
BURSA Orhangazi ilçesindeki Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi öğrencilerini, Ege Üniversitesi'ndeki eğitim etkinliklerine götüren Veli Korkut'un kullandığı otobüs, Susurluk ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisleri önünde aynı yönde seyreden bir TIR'a arkadan çarptı. Otobüsün ön kısmının hurdaya döndüğü kazada, 31'i öğrenci biri görevli personel ve bir sürücü olmak üzere toplam 33 kişi yaralandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü Veli Korkut, olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden yaralı halde kurtarıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek bilgi aldı. 33 Yaralı Çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Balıkesir’de öğrenci taşıyan otobüs TIR’a çarptı : 33 yaralı
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