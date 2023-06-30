Balıkesir’de sevgili cinayeti

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşabayır mahallesi Tünelüstü sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda Onur Öztürk (36) ile T.Ü. (32) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından T.Ü. evde bulunan bıçakla Onur Öztürk'ü yaraladı. Yaralanan Onur Öztürk evden çıktı ve kapı önünde yere düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından, Bandırma ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalar neticesinde sevgilisini öldürdüğü tespit edilen Tuğba Ü. yakalanarak gözaltına alındı.