Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de sevgili cinayeti
Giriş Tarihi: 30.6.2023 17:17 Son Güncelleme: 30.6.2023 17:32

Balıkesir'de sevgili cinayeti

Balikesir'de sevgilisi tarafından bıçakla yaralanan Onur Öztürk yaralı halde evden çıktıktan hemen sonra yere düşerek hayatını kaybetti.

AHMET TÜRKMEN AHMET TÜRKMEN
Balıkesir’de sevgili cinayeti

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşabayır mahallesi Tünelüstü sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda Onur Öztürk (36) ile T.Ü. (32) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından T.Ü. evde bulunan bıçakla Onur Öztürk'ü yaraladı. Yaralanan Onur Öztürk evden çıktı ve kapı önünde yere düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından, Bandırma ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalar neticesinde sevgilisini öldürdüğü tespit edilen Tuğba Ü. yakalanarak gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

17 yaşındaki genç öldürülmüştü! Fransa'da 3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı böyle itiraf etti: Türkiye bizi son teknolojiyle vuruyor
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Altın listesine Türkiye damgası! Dünya devlerini geride bıraktı
Kıyılarda belediyecilik çöktü!
Erdoğan Putin’i de camiye götürdü
SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan yangın: Bir anda alevler yükseldi!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Muğla Datça'da orman yangını! 3 saat sonra güzel haber!
Ah Faruk, ah be kardeşim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de sevgili cinayeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA