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Giriş Tarihi: 14.12.2022 04:30

Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü üyelerinin vatandaşları zorla çiftlik evine götürüp, burada zorla alıkoyarak işkence ettiklerini belirlendi

DHA
Balıkesir’de suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ve Edremit KOM Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, suç örgütü üyelerinin vatandaşları zorla çiftlik evine götürüp, burada zorla alıkoyarak işkence ettiklerini belirledi.

Alıkoydukları kadınlara cinsel saldırıda bulunan, örgüt liderinin talimatları ile esnafı gasp ve tehdit eden 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, örgüt lideri ve üyelerinin bulundukları evlere eş zamanlı baskın yaptı.

Evlerde yapılan aramalarda 14 tabanca, 21 şarjör, 217 tabanca fişeği, 17,2 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 15 sentetik ecza hapı, 6 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 74 tüfek kartuşu, 7 cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

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Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
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