Balıkesir’de TIR’ın altına giren otomobil 3 gence mezar oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kontrolden çıkan Ercan Çakırcalı (25) yönetimindeki otomobil, önünde seyir halinde olan TIR'a çarptı. Çakırcalı ile yanında bulunan Recep Çalışkan (24) ve İdris Mandacı (26) hurda yığınına dönen araçta sıkışarak ölürken, Neslihan D. ise yaralı kurtuldu. Gençlerin birlikte yemek yedikleri, dönüşte kaza geçirdikleri belirtildi.Erzincan'ın Tercan ilçesinde traktöre çarpan otomobilde bulunan, aynı aileden Emin (5), Barancan (18) ve Ayşe Tukek (38) yaşamını yitirdi.Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir TIR'a çrapna otomobilin sürücüsü M.Z. (39) ile eşi G.K.Z. (33) hayatını kaybetti. Çiftin ağır yaralanan kızları L.Z. tedavi altına alındı.Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, A.K. yönetimindeki otomobil, G.P.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilde bulunan N.G. ve N.K. adlı kız kardeşlerin kaldırıldıkları hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.İstanbul'da ise TEM Otoyolu'nun Kücükçekmece mevkisinde bir başka motosikletle çarpışarak devrilen ve emniyet şeridinde duran bir otomobilin altına giren motosikletin sürücüsü Muhammet Güven ile arkasında oturan Hakan Güven (25) öldü.Kocaeli'nde de kırmızı ışıkta geçen ve araçlara çarpmamak direksiyon kıran Galip Tuna, park halindeki bir araçla duvara vurarak hayatını kaybetti.SABAH