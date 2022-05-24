Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 24.5.2022 17:38

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

AA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 12 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 76,89 gram metamfetamin, şişe içinde bir miktar sıvı metamfetamin, 32 gram esrar, 11 adet sentetik ecza hap, 3 hassas terazi, ruhsatsız silah, 6 fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan kare şeklinde 23 alüminyum folyo ve 66 ağzı kilitli poşet, uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 220 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrolle olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Zanlılardan birinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerin intikamı alınıyor! F-16'lar havalandı! Teröristler mağarada kıstırıldı...
CHP'nin Maltepe şovmeni Nusret Güllü'yü arkadaşları anlattı! 'Alavere dalavere yapıyor'
Son dakika: Finlandiya ve İsveç'ten NATO itirafı
SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Eski CHP'li Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki ismi açıkladı: Başka yolu yok...
Başkan Erdoğan'dan 5. operasyon sinyali: Suriye'ye yeni harekat hangi bölgelere olacak? Abdullah Ağar açıkladı!
Son dakika! İsveç ve Finlandiya’ya NATO vetosu! MHP lideri Bahçeli: İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yunanistan liderini topa tuttu: Benim için Miçotakis diye biri yok!
Son dakika | Türkiye ve İsrail arasında 15 yıl sonra bir ilk! Bakan Çavuşoğlu bugün Filistin, yarın İsrail'de
SON DAKİKA HABERİ | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsrail ile normalleşme mesajı: İsveç ve Finlandiya'ya NATO resti
Son dakika | NATO'dan Türkiye açıklaması: Bir yol bulmalıyız
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA