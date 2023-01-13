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Giriş Tarihi: 13.1.2023 16:04

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kesici alet, 19 adet fişek ele geçirildi.

İHA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Burhaniye, Manyas, Kepsut, Gönen, Havran ve Bandırma'da uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 79 gram metamfetamin, 51 gram kubar esrar, 90 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kesici alet, 19 adet fişek ve suçtan elde edilen 5 bin 800 TL ele geçirildi. Olaylara karışan 11 şüpheli yakalanıp, haklarında adli işlemler başlatıldı.

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
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