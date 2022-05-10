Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: Çete lideri yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak, 'Ay Grubu' olarak bilinen şüphelilerin, yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi denizaşırı ülkelerden Ege Denizi sahil şeridini kullanarak Türkiye'ye getireceği bilgisi üzerine Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

7 ay süren operasyon sonunda, hakkında Ayvalık Sulh Ceza Hâkimliğince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak", Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kasten Öldürme", Ayvalık 3. Asliye Ceza Mahkemesince toplam 3 adet aranma kaydı bulunan suç örgütü elebaşı Masum Ay ve anındaki bir şüpheli İzmir'de gözaltına alınarak Balıkesir'e getirildi.

Liderliğini Masum Ay'ın yaptığı suç örgütünün 6 Mayıs 2019 tarihinde Ayvalık ilçesi Maden Adası yakınlarında Vedat Reis-47 isimli teknenin batması sonucu ele geçirilen 1 ton 900 kilogram Skunk maddesinin ve 23 Ağustos 2020 tarihinde Çanakkale'nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye'ye getirilmesinden sorumlu oldukları belirtildi.