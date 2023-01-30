Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: Son 1 haftada 232 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 232 şahsı gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 81 şahıs tutuklandı.