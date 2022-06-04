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Giriş Tarihi: 4.6.2022 21:05

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı

AA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 63 gram metamfetamin, 58 gram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 15 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 14 cep telefonu, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 18 fişek ve bir muşta ele geçirildi.

Karakola götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı
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