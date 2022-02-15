Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de vahşet! Kadir Meşe, 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü defalarca bıçakladı!
Giriş Tarihi: 15.2.2022 18:19 Son Güncelleme: 15.2.2022 18:45

Balıkesir'de vahşet! Kadir Meşe, 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü defalarca bıçakladı!

Balıkesir’de vahşet! Kadir Meşe, 4 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü defalarca bıçakladı!

Balıkesir'de kan donduran bir olay yaşandı. Bandırma ilçesinde hurdacılık yapan Kadir Meşe, dini nikahla birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü defalarca bıçaklayarak katletti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. Şİlk müdahalelerina ardından hastaneye kaldırılan Hazal Alpyörük tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay, Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı.

HAMİLE HAZAL ALPYÖRÜK'Ü DEFALARCA BIÇAKLADI!

Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı.

Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

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Balıkesir'de vahşet! Kadir Meşe, 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü defalarca bıçakladı!
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