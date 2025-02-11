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Giriş Tarihi: 11.2.2025 21:48

Balıkesir’de yabancı uyruklu kişileri gasp eden 5 sahte polis tutuklandı!

Balıkesir'in Karesi ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 5 şahıs, yabancı uyruklu kişilere kimlik kontrolü yaparak darp etti. Ardından yabancı uyruklu kişileri evlerine kapatarak 57 bin liralarını gasp eden şahıslar yapılan çalışmalar sonucu kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

AA
Balıkesir’de yabancı uyruklu kişileri gasp eden 5 sahte polis tutuklandı!

İlçeye bağlı Ege Mahallesi'nde kendilerini polis olarak tanıtan 5 şüpheli, 6 kişinin kimlik kontrolünü yaptı, yabancı uyruklu bu kişileri tabancayla darbetti. Yabancı uyruklu kişileri evlerine kapatarak 57 bin liralarını gasbeden şüpheliler daha sonra kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 37 ayrı güvenlik kamerasının 145 saatlik görüntü incelemesi ve analizi sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Zanlıların İstanbul'dan Balıkesir'e geldikleri ve olayı gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a kaçtıkları tespit edildi. Şüpheliler C.A, İ.Y, Ş.G, F.G. ve A.B. İstanbul ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda 2 adet sahte polis kimliği ele geçirildi. Balıkesir'e getirilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Balıkesir’de yabancı uyruklu kişileri gasp eden 5 sahte polis tutuklandı!
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