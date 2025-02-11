Balıkesir’de yabancı uyruklu kişileri gasp eden 5 sahte polis tutuklandı!

İlçeye bağlı Ege Mahallesi'nde kendilerini polis olarak tanıtan 5 şüpheli, 6 kişinin kimlik kontrolünü yaptı, yabancı uyruklu bu kişileri tabancayla darbetti. Yabancı uyruklu kişileri evlerine kapatarak 57 bin liralarını gasbeden şüpheliler daha sonra kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 37 ayrı güvenlik kamerasının 145 saatlik görüntü incelemesi ve analizi sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.