Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de zincirleme facia: 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:22 Son Güncelleme: 21.12.2021 14:50

Balıkesir’de zincirleme facia: 2 ölü, 2 yaralı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir’de zincirleme facia: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul, Bursa İzmir otoyolu Balıkesir yakınlarında meydana gelen feci kazada bir sürücü ve bir otoyol görevlisi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

İstanbul, Bursa İzmir otoyolu Balıkesir yakınlarında Tarık Zarif Kalabaş idaresindeki plakalı otomobil, İstanbul, Bursa İzmir otoyolunun Balıkesir Yeniköy viyadüğü mevkiinde kontrolü kaybederek bariyere çarptı.

Kazanın olduğu bölgeye yardım etmek üzere giden otoyol görevlisi Erdoğan Saim ise devriye aracıyla kaza yerinde trafik işaretlemesi yapıyordu. O sırada aynı yönden gelen Ceyhun A. kontrolündeki otomobil ise kontrolden çıkarak her iki araca birden çarptı. Yaşanan zincirleme kaza, bariyerlere çarpan aracın sürücüsü Tarık Zarif Kalabaş ile işaretleme yapan otoyol görevlisi Erdoğan Saim olay yerinde hayatını kaybetti. Ceyhun A. ile aynı araçta bulunan Meliha Meryem N. ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Balıkesir’de zincirleme facia: 2 ölü, 2 yaralı
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