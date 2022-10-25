Balıkesir’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir kara yolu Çamlıbel Mahallesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen tıra, Recep S. yönetimindeki tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsesindeki malzemeler etrafa saçılan ve hareket eden tır, önündeki araçlara çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada Recep S. ve diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü Recep S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.