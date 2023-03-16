Balıklar duruyor

Şanlıurfa'da önceki gün meydana gelen sağanak yağışın sele dönüşmesi nedeniyle Balıklıgöl de taştı. Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi. Suyun renginin de değiştiği gözlenirken yerleşkenin çevresi, güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölge ve çevresinde yürütülen tahliye çalışmaları sonucu yerleşkedeki sular çekildi, su seviyesi de normale döndü. Göldeki balıkların öldüğü iddia edilirken Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, "Vatandaşlar burada balıklar yok oldu sanıyor ama öyle bir şey söz konusu değil. Göldeki balıklar sazan türü. Balıkların gölden dışarıya gideceklerini düşünmüyoruz. Biraz suda bulanıklık var, o da kirli sudan kaynaklı. Ekipler olarak sahadayız, 15 gün içinde Balıklıgöl normale döner" dedi. Balıkların durumunu merak eden vatandaşlar ise Balıklıgöl'e akın etti. Kimi yem verdi, kimi de fotoğraf çektirdi.