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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Balıklar kıyıya vurdu ölüm iddiaları korkuttu

Balıklar kıyıya vurdu ölüm iddiaları korkuttu
Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Kulaklı Mahallesi'nde bulunan sulama göletinde bazı balıklar ölü olarak kıyıya vurdu. Vatandaşlar durumu Kaynarca Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü'ne bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Kaynarca Avcılar, Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Başkanı Muharrem Çelebi ve yöneticileri kıyıya vuran balıkları görünce olayı Sakarya İl Tarım Müdürlüğü yetkililerine aktardı. Kulüp Başkanı Çelebi, ağırlıkları 11 ila 15 kilogram arasında değişen ve şu ana kadar buldukları 14 balığın elektroşok yöntemi ile avlandığını iddia etti. Konuya ilişkin yetkililerin incelemeleri sürüyor. Balıkların kesin ölüm sebepleri ise yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacak. İHA

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Balıklar kıyıya vurdu ölüm iddiaları korkuttu
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