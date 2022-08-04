Balıklı Rum Hastanesi yangını son dakika | Balıklı Rum Hastanesi nerede, ne zaman yapıldı, tarihi ve özellikleri neler?

İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürmek için kısa sürede müdahalede bulundu. Mimarisi ile görenleri etkileyen yapı için Balıklı Rum Hastanesi tarihi ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Balıklı Rum Hastanesi nerede, ne zaman yapıldı? İşte detaylar!
BALIKLI RUM HASTANESİ NE ZAMAN YAPILDI?
Hastanenin geçmişi; 1454 yılında Karaköy'de "Büyük Balıklı Han"'ın bulunduğu yerde faaliyete geçen hastaneye dayanır. 18. yüzyılda veba salgını nedeniyle hastane surların dışına taşınan hastane; "Yedikule Hastanesi" adıyla bakallar esnafı locası tarafından1753 yılında inşa edildi.
Ahşap hastane binaları 1790 yılında çıkan yangında yok olunca Patrik 7. Neofitos'un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi'nin katkısı ile yeniden inşa edildi. 1794 yılında yapılan bir düzenleme ile kurum, kronik hastaları ve sokaklarda yaşayan insanlarla dilencileri kabul eden bir kurum haline geldi. Balıklı Meryem Ana Kilisesi'nin yönetimi hastaneye verildi. Eğrikapı'daki Meryem Ana Kilisesi, müştemilatında psikiyatri hastalarını kabul ettiği için 1816'da hastaneye bağlandı.
Sultan II. Mahmut'un fermanıyla 1836-1838 yılında Yedikule Hastanesi ile birlikte İstanbul'daki diğer iki Rum hastanesinin hastalarının nakledileceği yeni bir hastane inşa edildi. Hastalar, 1839 başında hastaneye nakledildiler.
1894 depreminde hastanenin zarar görmesi üzerine yeni binalar inşa edildi. Bugün hizmet veren binalar, o dönemde inşa edilmiştir. Hastane, 1991 yılında restore edildi. 1994 yılında bünyesinde alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için Türkiye'nin ilk özel kliniği kuruldu.
Hastane yapısıyla bağdaşık durumda olan saat kulesi 1893 yılında yapılmıştır. Günümüzde çalışmamaktadır.