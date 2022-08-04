Balıklı Rum Hastanesi yangını son dakika | Balıklı Rum Hastanesi nerede, ne zaman yapıldı, tarihi ve özellikleri neler?

BALIKLI RUM HASTANESİ NE ZAMAN YAPILDI?

Hastanenin geçmişi; 1454 yılında Karaköy'de "Büyük Balıklı Han"'ın bulunduğu yerde faaliyete geçen hastaneye dayanır. 18. yüzyılda veba salgını nedeniyle hastane surların dışına taşınan hastane; "Yedikule Hastanesi" adıyla bakallar esnafı locası tarafından1753 yılında inşa edildi.

Ahşap hastane binaları 1790 yılında çıkan yangında yok olunca Patrik 7. Neofitos'un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi'nin katkısı ile yeniden inşa edildi. 1794 yılında yapılan bir düzenleme ile kurum, kronik hastaları ve sokaklarda yaşayan insanlarla dilencileri kabul eden bir kurum haline geldi. Balıklı Meryem Ana Kilisesi'nin yönetimi hastaneye verildi. Eğrikapı'daki Meryem Ana Kilisesi, müştemilatında psikiyatri hastalarını kabul ettiği için 1816'da hastaneye bağlandı.