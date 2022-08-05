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Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:34

Balıklı Rum Hastanesinde hasar ve tespit çalışmaları başlatıldı

İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Zeytinburnu’ndaki Balık Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangının ardından incelemeler ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Polis olay yeri inceleme ekipleri yangının meydana geldiği binada inceleme gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sabah saatlerinde yangın yerine gelerek incelemede bulunup başhekim’den bilgi aldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Balıklı Rum Hastanesinde hasar ve tespit çalışmaları başlatıldı

Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde çıkan yangın korku ve paniğe neden olmuş ve erken tahliye sonucu can kaybı önlenmişti.

Yangının meydana geldiği anda personelin hızlı ve planlı şekilde hastaları tahliye etmesi olası can kayıplarını önledi.

Yangın sonrası 62 yaşlı ve 42 hasta toplam 104 kişi tahliye edilerek Bakırköy'deki hastanelere gönderildi. Yaklaşık iki saatlik mücadele sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yangından bir gün sonra Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri binada hassas bir inceleme başlattı.

Yangının ilk çıktığı binanın çatıkatından başlayarak sirayet ettiği tüm binalarda incelemede bulundu.

Yangın sonrası olay yerinde incelemede bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangının çatıda başlaması sonucu binaların çatı ve üst katlarının hasar gördüğünü yangının nedeninin incelemelerin ardından yapılacak inceleme ve tespitler sonrasında tarihi ve tescilli yapının Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valilik ile birlikte eski haline getirileceğini kaydetti.

İstanbul Valisi Uz.Dr. Stati Leana Balıklı Rum Hastanesi Vakfı BaşHekimi ile görüşüp çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zeytinburnu Belediye görevlileri tarafından da yangının meydana geldiği binalarda enkaz kaldırma ve temizlik çalışması başlatıldı.

SON DAKİKA | Balıklı Rum Hastanesi’nde korkutan yangın! Yüzlerce hasta tahliye edildi

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Balıklı Rum Hastanesinde hasar ve tespit çalışmaları başlatıldı
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