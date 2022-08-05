Balıklı Rum Hastanesinde hasar ve tespit çalışmaları başlatıldı

Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde çıkan yangın korku ve paniğe neden olmuş ve erken tahliye sonucu can kaybı önlenmişti.
Yangının meydana geldiği anda personelin hızlı ve planlı şekilde hastaları tahliye etmesi olası can kayıplarını önledi.
Yangından bir gün sonra Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri binada hassas bir inceleme başlattı.
Yangının ilk çıktığı binanın çatıkatından başlayarak sirayet ettiği tüm binalarda incelemede bulundu.
Yangın sonrası olay yerinde incelemede bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangının çatıda başlaması sonucu binaların çatı ve üst katlarının hasar gördüğünü yangının nedeninin incelemelerin ardından yapılacak inceleme ve tespitler sonrasında tarihi ve tescilli yapının Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valilik ile birlikte eski haline getirileceğini kaydetti.