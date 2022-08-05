Balıklı Rum Hastanesinde hasar ve tespit çalışmaları başlatıldı

Yangın sonrası olay yerinde incelemede bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangının çatıda başlaması sonucu binaların çatı ve üst katlarının hasar gördüğünü yangının nedeninin incelemelerin ardından yapılacak inceleme ve tespitler sonrasında tarihi ve tescilli yapının Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valilik ile birlikte eski haline getirileceğini kaydetti.