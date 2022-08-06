Balıklı Rum Hastanesi’nde moloz temizlik çalışması hızlandırıldı

Zeytinburnu'ndaki çatısı alev alev yanıp kullanılmaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi' Yaşlı Bakımevi'nde yangın sonrası Zeytinburnu Belediyesi'nin ekipleri tarafından yoğun bir temizlik çalışması başlatıldı.
Hasar tespit çalışmaları devam ederken yangında zarar gören odalardaki hastalara ait enkazdan özel eşyalar arasında bulunan altın ve paralar değerli eşyalar tutanakla sahiplerine teslim edilmek üzere yöneticilere verildi.
Onarım öncesi molozlar kaldırılmaya çalışılırken yangında hasar gören odalardaki hastalara ait yanmayan özel eşyalar tespit edildi.
Molozların temizliğini yapan Zeytinburnu Belediyesi görevlileri, para, altın ve değerli eşyaları molozlar arasından özenle çıkararak bir tutanakla sahiplerine verilmek üzere Hastane Vakıf yöneticilerine teslim ettiler.