Balıklı Rum Hastanesi’nde moloz temizlik çalışması hızlandırıldı

İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde perşembe günü çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları ve inceleme devam ederken Zeytinburnu Belediyesi'nin 40 görevlisi da enkaz temizlik çalışmasını sürdürdü.