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Giriş Tarihi: 6.8.2022 16:28 Son Güncelleme: 6.8.2022 16:58

Balıklı Rum Hastanesi'nde moloz temizlik çalışması hızlandırıldı

Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevinde meydana gelen yangın sonrası başlatılan temizlik çalışmaları hızlandırıldı. Bir yandan hasar tespit çalışmaları sürerken bir yandan da yangında zarar gören odalardaki hastalara ait enkazdan özel eşyalar arasında bulunan altın ve paralar değerli eşyalar tutanakla sahiplerine teslim edilmek üzere yöneticilere verildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Balıklı Rum Hastanesi’nde moloz temizlik çalışması hızlandırıldı

Zeytinburnu'ndaki çatısı alev alev yanıp kullanılmaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi' Yaşlı Bakımevi'nde yangın sonrası Zeytinburnu Belediyesi'nin ekipleri tarafından yoğun bir temizlik çalışması başlatıldı.

Hasar tespit çalışmaları devam ederken yangında zarar gören odalardaki hastalara ait enkazdan özel eşyalar arasında bulunan altın ve paralar değerli eşyalar tutanakla sahiplerine teslim edilmek üzere yöneticilere verildi.

İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde perşembe günü çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları ve inceleme devam ederken Zeytinburnu Belediyesi'nin 40 görevlisi da enkaz temizlik çalışmasını sürdürdü.

Onarım öncesi molozlar kaldırılmaya çalışılırken yangında hasar gören odalardaki hastalara ait yanmayan özel eşyalar tespit edildi.

Molozların temizliğini yapan Zeytinburnu Belediyesi görevlileri, para, altın ve değerli eşyaları molozlar arasından özenle çıkararak bir tutanakla sahiplerine verilmek üzere Hastane Vakıf yöneticilerine teslim ettiler.

Yangın sırasında Bakımevinin tüm çatısının yandığını belirten Belediye yetkilileri binanın ana kolonlarında hasar olmadığını kerpiç ve duvarların yağışlardan etkilenmemesi için temizlik bittikten sonra çatısının yapılması için çalışmaların başlatılacağını kaydettiler.

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Balıklı Rum Hastanesi'nde moloz temizlik çalışması hızlandırıldı
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