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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Balıklı Rum Hastanesi’nde sona gelindi: Modern bakımevine dönüştü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Balıklı Rum Hastanesi’nde sona gelindi: Modern bakımevine dönüştü
Zeytinburnu'ndakİ Balıklı Rum Hastanesi'nin 4 Ağustos 2022'de çıkan yangınla tahrif olan tarihi ihtiyarhane binasının restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul Valiliği tarafından ihale edilen tadilat çalışmaları kapsamında binanın çatı, duvar ve dış cephe çalışmalarının birinci faz kısmı tamamlandı. Vakıf tarafından binanın içinde yürütülen çalışmaların da yüzde 80'i tamamlandı. Yaşlı hastaların oda içinde tüm ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla her odaya banyo, tuvalet ve vestiyer bölümleri yapıldı.



Modern Bakımevi haline getirilecek olan binadaki restorasyonun mart sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Konstantin Yuvanidis, "Cumhurbaşkanımız sayesinde yanan bina modern bir bakımevine dönüşüyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" derken, binanın restorasyonu ile yakından ilgilenen Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Genel Koordinatörü Selçuk Atay da, "Cumhurbaşkanımız yaşlıların konforlu bir ortamda yaşamasını istedi. Buna yönelik düzenlemeler yapıyoruz" diye konuştu.

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Balıklı Rum Hastanesi’nde sona gelindi: Modern bakımevine dönüştü
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