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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Balıklı Rum kısa sürede eski haline dönecek

Balık Rum Hastanesi’nde çıkan yangında, binanın taşıyıcı unsurlarının zarar görmediği, sadece çatıda hasar oluştuğu belirlendi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: Basit onarımla aşılacak bir durum

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Balıklı Rum kısa sürede eski haline dönecek
İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Zeytinburnu'ndaki Balık Rum Hastanesi'nde önceki gün meydana gelen yangının ardından dün Polis Olay Yeri İnceleme ekipleri ağır hasar gören binada inceleme gerçekleştirdi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırdı. Yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



Hasar tespit incelemelerinde, hastanenin çatı kısmında başlayan yangının, birleşik nizam şeklinde kurulu binanın çatı ve üst katlarına hasar verdiği görüldü. AK Parti Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte hastaneye gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Duvarlarda, taşıyıcı unsurlarda bir zarar yok. Çatı yanmış durumda.



Basit bir onarımla aşılabilecek gibi görünüyor" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başhekim Uz. Dr. Stati Leana ve Balıklı Rum Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'i ziyaret ederek, "Asırlık şifa merkezimiz Balıklı Rum Hastanesi yangınında can kaybımızın ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimiz" dedi. Yangın sırasında hızlı ve planlı şekilde 62 yaşlı ve 42 hastanın tahliye edilmesi can kaybını önledi.

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Balıklı Rum kısa sürede eski haline dönecek
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