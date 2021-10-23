Balıklı Skunk zulası Kocaeli polisine takıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış oldukları istihbari çalışmalar sonucu, bazı kişiler tarafından Kocaeli Üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dari bilgilere ulaştı. Alınan bilgiler doğrultusunda başlatılan takip sonucu, TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir araç , Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri ve onların deneyimli dedektör köpeği tarafından incelendi. Dedektör köpek Talisca'nın vermiş olduğu tepkiler üzerine, durdurulan araç detaylı incelemeler için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Araçta yapılan aramalarda balıkla doldurulmuş aracın taban kısmında yapılan özel bölmeler içerisinde gizlenmiş 53 kilo Skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

TİPİOĞLU'NDAN KUTLAMA

Operasyon ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Tweeter hesabından " Dedektör köpeğimizin koku almaması için balıkla doldurulmuş araçta 53 kg Skunk ele geçiren arkadaşlarımı kutluyorum. Ayağınıza taş değmesin Elinize, yüreğinize sağlık " ifadeleri ile operasyona ait fotoğrafları paylaştı. İnsatgram hesabından ise " her gün yeni teknikler geliştiren zehir tacirleri arkadaşlarımızdan yine kaçamadılar. Dedktör köpeğimizin koku almaması içinm balıkla doldurulmuş araçta 53 kg skunk ele geçiren arkadaşlarımı kutluyorum. Ayağınıza taş değmesin Elinize, yüreğinize sağlık" ifadeleri ile operasyon videosunu paylaştı.