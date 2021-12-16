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Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:57 Son Güncelleme: 16.12.2021 12:19

Balıklıgöl’deki iş yerleri yıkılıyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Balıklıgöl’deki iş yerleri yıkılıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde de bulunan tarihi Balılkgöl Platosu’nda yer alan kafe ve iş yerlerinin işgal ettiği alan zabıta ekiplerince yıkılıyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, daha önce kentin en önemli tarihi turistik mekanı olan Balıklıgöl bölgesinde işgal ve fahiş fiyata göz yummanın mümkün olmadığını ifade etmişti. Erin, resmi olarak kiralanmış alanlar dışında bir karış işgale müsaade edilmeyeceğini kaydetmişti.

Bugün de sabah saatlerinden itibaren bölgedeki branda, korkuluk, oturma grubu gibi platformlar zabıta ve çevik kuvvet ekipleri tarafından kaldırılıyor. Çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile Eyyübiye Belediyesi ekipleri birlikte yürütüyor. Alanda çevik kuvvet polisi de bulunuyor. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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Balıklıgöl’deki iş yerleri yıkılıyor
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