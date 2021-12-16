Balıklıgöl’deki iş yerleri yıkılıyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, daha önce kentin en önemli tarihi turistik mekanı olan Balıklıgöl bölgesinde işgal ve fahiş fiyata göz yummanın mümkün olmadığını ifade etmişti. Erin, resmi olarak kiralanmış alanlar dışında bir karış işgale müsaade edilmeyeceğini kaydetmişti.

Bugün de sabah saatlerinden itibaren bölgedeki branda, korkuluk, oturma grubu gibi platformlar zabıta ve çevik kuvvet ekipleri tarafından kaldırılıyor. Çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile Eyyübiye Belediyesi ekipleri birlikte yürütüyor. Alanda çevik kuvvet polisi de bulunuyor. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.