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Giriş Tarihi: 11.12.2021 10:45 Son Güncelleme: 11.12.2021 11:41

Balıklıgöl’ün doğu revakları restore ediliyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Balıklıgöl’ün doğu revakları restore ediliyor

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği ve fotoğraf çektirdiği Balıklıgöl’ün doğu revaklarındaki çökme ve çatlakların tespit edilmesi üzerine, Şanlıurfa Valiliği tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından kurumlar arası koordinasyonu sağlanan Dergah-Balıklıgöl Kent Platosunda bakım ve fiziki geliştirme amaçlı yapılan kontrollerde, yerli ve yabancı turistler tarafından fotoğraf çekimlerinin yapıldığı Balıklıgöl'ün doğu kemerlerinin bulunduğu platformda çökme ve çatlaklar meydana geldiği, revakların kemer ve sütunlarında açılmalar olduğu, zeminde oturmalar olması nedeniyle statik sorunların var olduğu tespit edildi.
Yapı ve çevresinin insanlar tarafından yoğun olarak kullanılması nedeniyle can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi adına gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, sorunun çözümü için Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden teknik destek alınarak gerekli çalışmalar başlatıldı.

Bölgenin Doğal Sit Alanı ve Kentsel Sit Alanı olması nedeniyle Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna gerekli başvurular yapılarak çalışma izinleri alındı. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde başlatılan restorasyon çalışmalarının, en kısa sürede tamamlanacağı açıklandı.

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Balıklıgöl’ün doğu revakları restore ediliyor
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