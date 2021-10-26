Balina köpekbalıklarını beslemeyin

Filıpınler'deki dünyanın en büyük deniz canlılarını barındıran Tan-Awan kasabası, turistleri kendisine çekiyor. Ziyaretçiler, yaklaşık 18 metre uzunluğunda olan ancak insanlara zarar vermeyen balina köpekbalıklarıyla hem yüzmenin keyfini çıkarıyor hem de onları elleriyle besliyor. Bu kasaba halkı için önemli bir gelir kaynağı olsa da çevreciler bu duruma tepkili. İnsanların canlıları beslemesinin türün davranışlarını değiştirdiğini belirten deniz biyoloğu Ariana Agustines
, "Ulaşılabilirlik onları hedef tür yapıyor. Geçmişte avcılık açısından böyleydi şimdi de turizm" dedi. Birçok çevreci kuruluş balina köpekbalıklarının beslenmesine itiraz ediyor. DIŞ HABERLER