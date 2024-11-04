Balkabağı cinayetinin altından para çıktı

Karabük'te yaşayan 93 yaşındaki İbrahim Tuna evinde başına bal kabağıyla vurularak öldürüldü. Kızı ise sosyal medya hesabından, babasının olaydan önce arazi sattığını, aynı köyde yaşayan Ayhan Aksoy'un (53) da bu satıştan gelen para için babasını öldürdüğünü iddia etti. Kızının ihbarı ile harekete geçen jandarma, zaman zaman ev işlerinde yaşlı adama yardım eden yüzde 50 zihinsel engelli Ayhan A. yı gözaltına aldı. İfadesinde, kapılar kilitli olduğu için eve balkondan girdiğini ve Tuna'yı bal kabağıyla kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.