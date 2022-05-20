Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Esenler'de hırsızlık çetesini ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Balkabakları arasında araç kıyımı | Video

Polis, oto tamirciliği yapan Orhan İ.(36), Ahmet İ.(24), Yusuf İ.(20) ile şoförlük yapan Mehmet İ.'yi (44) gözaltına aldı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinin yaptığı baskınlarda şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada iç aksamı ve motor bölümündeki parçaları sökülmüş şasi kısmı kesilerek yok edilmiş otomobiller ele geçirildi.

BALKABAKLARI ARASINDA ARAÇ KIYIMI!

Bir tarafına onlarca balkabağı yığılmış olan dükkanda çok sayıda otomobil yedek parçası ile kontak anahtarları da bulundu. Şüphelilerin işlemleri Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin yurt dışından getirilen otomobillere, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını geçirerek satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüphelilere ait dükkanda bulunan parçalanmış otomobiller ile yedek parçaların çalıntı olup olmadığının anlaşılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.