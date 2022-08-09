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Giriş Tarihi: 9.8.2022 11:43

Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu: Balkan Ninnisi nerede çekildi, uyarlama mı, oyuncu kadrosunda kimler var?

Balkan Ninnisi yaz televizyon döneminin en sevilen dizilerinin başında geldi. TRT 1 ekranlarında yayımlanan ve Makedonya’da geçen yapım, romantik komedi – drama türünde izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi severek takip eden seyirciler Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusunu merak ediyor. Peki, Balkan Ninnisi nerede çekildi? Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu ne? İşte TRT 1’in yeni yaz dizisi hakkında detaylar!

Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu: Balkan Ninnisi nerede çekildi, uyarlama mı, oyuncu kadrosunda kimler var?

Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu seyirciler tarafından sıklıkla sorulmakta. TRT 1'in yaz dizisi Balkan Ninnisi birçok seyircinin favori dizileri arasında yer alıyor. Sürekli olarak Balkan Ninnisi nerede çekildi, konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var sorusu soruluyor. Peki, Balkan Ninnisi nerede çekildi, uyarlama mı? İşte Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu

BALKAN NİNNİSİ SAAT KAÇTA?

Balkan Ninnisi 21 Haziran 2022 salı günü yayına başladı. Dizi salı günleri her akşam 20.00'da ekranlarda olacak.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı…

Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini.

Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?

Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir… Hayat da aşklar da beraber yaşanır…

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar - Süleyman

Özlem Türkad - Neriman

Merih Öztürk - Jovanka

Emre Bey - Ertan

Gözde Çığacı - Gülsüm

Hakan Boyav - Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan - Gülbahar

Erman Saban - Hayati

Sarp Bozkurt - Arif

Süleyman Kara – Mustafa

BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir aşk hikayesini anlatacak olan Balkan Ninnisi Makedonya'nın Üsküp ilinde çekiliyor. Dizi ileriki zamanlarda nerede çekilecek merak konusu.

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Balkan Ninnisi oyuncuları ve konusu: Balkan Ninnisi nerede çekildi, uyarlama mı, oyuncu kadrosunda kimler var?
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