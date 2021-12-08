Balkan Savaşları Tarihi - 1. ve 2. Balkan Savaşlarına Katılan Ülkeler, Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı İmparatorluğu'nun dört devlet ile yaptığı savaşın ismi Balkan Savaşlarıdır. Bu savaş isminden de anlaşılabileceği gibi Balkanlarda yapılmıştır. 1. ve 2. Balkan Savaşları ile ilgili insanların merak ettiği pek çok ayrıntı vardır. Peki 1. Balkan Savaşı'na kimler katılmıştır? 1. Balkan Savaşının tarihi nedir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

1.Balkan Savaşı Nedenleri

Diğer Balkan devletlerinin Bulgaristan'ın birinci balkan savaşında elde etmiş olduğu toprakların fazla olduğunu düşünmesi.

Osmanlı imparatorluğunun Edirne ve Trakya'yı geri almak istemesi.

1.Balkan Savaşı Sonuçları

Edirne ve Kırklareli Osmanlı imparatorluğuna geri verildi.

Bulgaristan savaşı kaybetti ve ağır kayıplar verdi.

Balkan devletleri ve Bulgaristan arasında Bükreş antlaşması imzalandı.

Balkanlarda yaşayan Türkler, daha fazla savaşa maruz kalmamak için Anadolu'ya göç etmeye başladı.

Bükreş antlaşması ile birlikte çizilen sınırlardan sonra Osmanlı imparatorluğu Balkan topraklarından tamamen çekildi.

Avrupa devletleri arasında kutuplaşma başladı ve Osmanlı imparatorluğu Almanya ile yakın ilişkiler kurmaya başladı.

1.Balkan Savaşı Tarihi

1.Balkan Savaşı 15 Haziran 1913 yılında başlamış bir savaştır. Bu savaşın bitiş tarihi ise 18 Temmuz 1913'tür. Savaşın sonucunda Osmanlı İmparatorluğu istedikleri Edirne ve Kırklareli'yi geri almışlardır. Bulgaristan ise ağır kayıplar vermiştir.

1.Balkan Savaşı'na Katılan Ülkeler

Sırbistan

Arnavutluk

Karadağ

Bulgaristan

Yunanistan

2.Balkan Savaşı Nedenleri

Bulgaristan'ın l. Balkan Savaşı sonucunda en büyük payı almış olması.(Özellikle Makedonya üzerindeki anlaşmazlıklar)

Bulgaristan'ın Ege Denizi'ne kadar genişlemesini Yunanistan'ın kabul edememesi.

Osmanlı Devleti'nin bölgeden çekilmesiyle meydana gelen otorite boşluğu ve Yunanistan'ın çalışmaları sonucunda Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a karşı birleşmiş olması.

Osmanlı İmparatorluğu'nun karmaşadan yararlanıp kaybettiği toprakları geri almak istemesi.

2.Balkan Savaşı Sonuçları

Balkan Devletleri kendi aralarında 29 Eylül 1913 Bükreş Antlaşması imzaladılar: Bükreş Antlaşması sayesinde Osmanlı'dan koparılan topraklar paylaştırılmıştır.

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan 29 Eylül 1913 tarihinde İstanbul Antlaşması imzaladılar: Meriç Nehri İstanbul Antlaşması ile iki devletin sınırı kabul edilmiştir. Kırklareli, Edirne, Dietmoka Osmanlı Devleti'ne bırakılmış. Bulgaristan'daki Türklerin 4 yıl içinde Osmanlı Topraklarına gelmesine karar verilmiş. Bulgaristan'da kalan Türklere inanç özgürlüğü, Türkçe eğitim alma ve mülkiyet hakkı verilmiştir.

Osmanlı Devleti ile Yunanistan 14 Kasım 1913 tarihinde Atina Antlaşması imzaladılar: Girit Yunanistan'a bırakıldı. Ege adalarının durumu ise büyük devletlerin hakimiyetine bırakıldı. Yunanistan'da kalan Türklere kültür ve mülkiyet hakkı verildi.

Osmanlı Devleti ile Sırbistan a13 Mart 1913 tarihinde İstanbul Antlaşması imzalamıştır: Sırbistan'da yaşayan Türklere mülkiyet hakkı verildi.



2.Balkan Savaşı Tarihi

Bulgaristanlılar yapılan ittifakı öğrendiklerinde hiçbir hazırlık ve seferberlik yokken taraflara saldırmıştır. Saldırı tarihi de 29- 30 Haziran 1913'tür. Bulgarlara karşı Yunanlılar ve Sırplar birleşmişler ve Bulgarları Makedonya'dan çıkarmışlardır. Bu karışıklığı fırsat bilen Osmanlı Devleti de kaybettiği toprakları geri almıştır.

2.Balkan Savaşı'na Katılan Ülkeler

Yunanistan

Bulgaristan

Romanya

Osmanlı İmparatorluğu

Karadağ

Sırbistan

Balkan Savaşları Özeti

Balkan savaşları 1. Ve 2. Balkan Savaşı olarak ikiye ayrılmaktadır. Balkanlar, Osmanlı Devleti'nin en çok önemsediği ve en çok geliştirmeye çalıştığı bölgelerdendir. Balkan toprakları iskan politikası ile bölgeye Türk ve Müslüman nüfusunun gönderildiği Osmanlı Devleti'nin en etkili olduğu Toprak parçalarıdır. Balkanlar'da bulunan milletler: Türk, Rum, Bulgar, Roman, Arnavut, Makedon, Sırp'lar bir arada yaşamış ancak Balkan Savaşları bölgedeki dengeleri çoğunlukla değiştirmiştir. Milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması ile Balkan Savaşları bir anda ortaya çıkmıştır. Balkan Savaşları, Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan sonra etkin bir bölgede etkin bir rol oynamaya hazır hale gelmiştir. Osmanlı Devleti'nde Makedonya'da ıslahat yapması için baskı yapan Balkan devletleri Osmanlı Devleti bunu kabul etmeyince 1912 yılında Karadağ Osmanlı Devleti'ne saldırmıştır. Uzun yıllardır savaşlar içinde bulunan Osmanlı Devleti, Balkan ülkelerinin birleşip kendisine karşı açtığı 1. Balkan Savaşı'nı kaybetmiştir. Bu savaşta Bulgarlar Çatalca'ya kadar gelmişlerdir. Sırplar, Karadağlar, Yunanlılar ise Makedonya'yı aldılar. Arnavutluk ise Balkan savaşları sırasında bağımsızlığını ilan etmiştir. Geçici olarak İtalya'ya verilen Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege Adaları Yunanlılar tarafından işgal edilmiş oldu.