Haberler Yaşam Haberleri ‘Balkız’ fotokapana yakalandı
Giriş Tarihi: 6.10.2022

‘Balkız’ fotokapana yakalandı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
‘Balkız’ fotokapana yakalandı
Düzce'de, halk arasında deli bal veya acı bal olarak bilinen balı yedikten sonra yarı baygın halde bulunan ve kendinden geçmiş haldeki görüntüleriyle Türkiye'nin gündemine oturan yavru ayı 'Balkız', ormanda gezerken fotokapanla görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılan ayının bırakıldığı bölgeye fotokapan yerleştirmişti. Yaklaşık bir ay sonra 'Balkız' ilk kez fotokapana yakalandı. Bakanlık, sosyal medya hesabından Hayvanları Koruma Günü'nde Balkız'ın görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Meşhur ayımız, sevimli kızımız Balkız doğada, evinde görüntülendi. Kendini özletme Balkız" ifadeleri yer aldı. Görüntülerde Balkız'ın durumunun iyi olduğu, ormanda oyun oynadığı da görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan talimatı: Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
SON DAKİKA | Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel Bayındır Hastanesi'nin faaliyetleri durduruldu
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 İstanbul’da metro, metrobüs, otobüs, İETT, vapur, Marmaray toplu taşımalar ücretsiz mi, bedava mı olacak?
Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara zammı sonrası güncel fiyatlar ile bugün sigaraya zam mı geldi? (5 Ekim 2022)
Başkan Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP'de moralleri bozdu! Engin Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti
Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ekim ayı ödemeleri ve tüm detaylar
CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Balkız’ fotokapana yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA