‘Balkız’ fotokapana yakalandı

Düzce'de, halk arasında deli bal veya acı bal olarak bilinen balı yedikten sonra yarı baygın halde bulunan ve kendinden geçmiş haldeki görüntüleriyle Türkiye'nin gündemine oturan yavru ayı 'Balkız', ormanda gezerken fotokapanla görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılan ayının bırakıldığı bölgeye fotokapan yerleştirmişti. Yaklaşık bir ay sonra 'Balkız' ilk kez fotokapana yakalandı. Bakanlık, sosyal medya hesabından Hayvanları Koruma Günü'nde Balkız'ın görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Meşhur ayımız, sevimli kızımız Balkız doğada, evinde görüntülendi. Kendini özletme Balkız" ifadeleri yer aldı. Görüntülerde Balkız'ın durumunun iyi olduğu, ormanda oyun oynadığı da görülüyor.