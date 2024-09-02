Balkon altında sohbet eden gençlere ateş etti

Aksaray'da yağmurdan korunmak için girdikleri balkonun altında sohbet eden Veli Tan (30) ve arkadaşı Beytullah Erdoğan (23) silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Tan hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan ise çevredekiler tarafından yakalanıp, darp edildi. Olay, önceki gece Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde meydana geldi. Veli Tan ve arkadaşı Beytullah Erdoğan, gezerken yağmura yakalandı. İkili yağmurdan korunmak için komşularına ait evin balkonunun altına girerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra yanlarına gelen ve aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen saldırgan, Tan ve Erdoğan'a silahla ateş etti. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan köy halkı saldırganı yakalayıp darp etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Veli Tan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erdoğan ile silahlı saldırganın tedavisinin sürdüğü belirtildi.