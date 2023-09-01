Balkona çağırıp, öldürdü

Olay, gece Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisi Suriye uyruklu Mahmud Dahi'nin evinin önüne gelen şüpheli Ç.Ş., sokaktan kendisine seslendi. Balkona çağırdığı Dahi'yi tabancayla başından vuran Ç.Ş., ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin ardından Dahi'yi başından vurulmuş halde yerde yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dahi, kurtarılamadı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak inceleme çalışma başlattı.