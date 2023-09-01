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Giriş Tarihi: 1.9.2023 10:14 Son Güncelleme: 1.9.2023 10:45

Balkona çağırıp, öldürdü

Adana'da Ç.Ş., sokaktan seslendiği husumetlisi yabancı uyruklu Mahmud Dahi'yi (27) evin balkonuna çıktığı an tabancayla başından vurarak öldürdü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Balkona çağırıp, öldürdü

Olay, gece Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetlisi Suriye uyruklu Mahmud Dahi'nin evinin önüne gelen şüpheli Ç.Ş., sokaktan kendisine seslendi. Balkona çağırdığı Dahi'yi tabancayla başından vuran Ç.Ş., ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin ardından Dahi'yi başından vurulmuş halde yerde yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dahi, kurtarılamadı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak inceleme çalışma başlattı.

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Balkona çağırıp, öldürdü
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