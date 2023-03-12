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Giriş Tarihi: 12.3.2023 11:43

Balkonda çamaşır asarken vurulmuştu! Eşi cezaya itiraz etti

Bağcılar'da 2020 yılında baldızına ateş etmek isterken, balkonda çamaşır asan Hatice Yakupoğlu'nu başından vurarak yaralayan Murat İşçi'nin tahliye edilmesine, eşi tepki gösterdi. Eşini balkonda kanlar içerisinde bulduğunu anlatan Murat Yakupoğlu, 'Kasten yaralama suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. 2 yıldır tutuklu olduğu için bu kararla tahliye oldu. Bir insanın hayatını bitirmenin, cezası 3 yıl mı" dedi. Yakupoğlu, karara itiraz edeceğini belirtti.

DHA
Balkonda çamaşır asarken vurulmuştu! Eşi cezaya itiraz etti

Bağcılar'da 8 Ekim 2020'de, Murat İşçi tartıştığı baldızına silahla ateş etti. Ancak seken kurşunla, balkonda çamaşır asan Hatice Yakupoğlu kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Yakupoğlu, bir ay yoğun bakımda tedavi gördü. Yakupoğlu, bilirkişi raporuna göre yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandı. Hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçlarından 13 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan Murat İşçi, Yakupoğlu'na ve baldızı Filiz K.'ye yönelik eylemleri nedeniyle ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası aldı. Ancak mahkeme, dosyanın istinafta geçireceği süreyi de göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

"GİTTİĞİMDE EŞİM BALKONDA KANLAR İÇİNDEYDİ"
Karara tepki gösteren Hatice Yakupoğlu'nun eşi Murat Yakupoğlu, "Akşam 21.00 sıralarında mahallede bir kişi baldızıyla tartışıyor ve silahını çekip sağa sola ateş ediyor. Bir mermi o esnada balkonda çamaşır asan eşimin başına isabet ediyor. Ben evde değildim, çocuklar vardı. Çocuklarım, 'annem vuruldu' diye' aradılar. Gittiğimde eşim balkonda kanlar içindeydi. Bir ay yoğun bakımda kaldı. Hala da tedavisi sürüyor" dedi.

"BİR İNSANIN HAYATINI BİTİRMENİN CEZASI 3 YIL MI?"
Eşinde kalıtsal olarak hasar kaldığını belirten Yakupoğlu, "Benim iki çocuğum var. Ufak olan çocuğum hala ambulans sesi duyduğu zaman ağlıyor. Psikolojimiz bozuk. Eşim hiçbir şey yapamıyor. Ben gündüzleri çalışıp gece de eşime ve çocuklara bakıyorum. Bunca şeye rağmen bu kişi şu anda dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Önceki gün mahkememiz vardı, şüpheli kasten yaralama suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. Ama 2 yıldır içeride olduğundan tahliye oldu. Ben bu işin peşini bırakmayacağım, bir üst mahkemeye başvuracağım. Bir insanın hayatını bitirmenin, ailesini dağıtmanın cezası 3 yıl mı? Eşim sürekli ilaç kullanmak zorunda, bir gün ilacını içmediğinde ertesi gün ambulansla hastaneye kaldırıyoruz. Şu anda çok kötü durumda, ömür boyunca bu rahatsızlığı devam edecek ve bu ilaçları kullanmadan yaşayamayacak" şeklinde konuştu.

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Balkonda çamaşır asarken vurulmuştu! Eşi cezaya itiraz etti
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