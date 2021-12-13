Balkonda oturan doktorun başına saçma isabet etti

Ordu'da, evinin balkonunda başına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı. Olay, önceki gün Altınordu ilçesinde meydana geldi. Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın, balkonda bulunduğu esnada başına saçma isabet etti. Götürüldüğü hastanede kafa travması teşhisi konulan Serarslan, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serarslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.