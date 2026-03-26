Giriş Tarihi: 26.03.2026

Balkondan düşen 15 yaşındaki Yağmur öldü

Mahir ALAN
Balkondan düşen 15 yaşındaki Yağmur öldü
Adıyaman'da dengesini kaybederek balkondan düşen 15 yaşındaki Yağmur Karayıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 Mart tarihinde Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde ikamet eden 15 yaşındaki Yağmur Karayıldız, balkonda bulunduğu esnada dengesini kaybederek 5'inci kattan düşmüştü. Yüksekten düşen kız çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 18 gündür hastanede yaşam savaşı veren Yağmur Karayıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kızın epilepsi hastası olduğu ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balkondan düşen 15 yaşındaki Yağmur öldü
