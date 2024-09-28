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Giriş Tarihi: 28.9.2024 09:20 Son Güncelleme: 28.9.2024 09:35

Balkondan düşen 5 aylık hamile Gizem ve bebeği yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri’de ikinci çocuğuna 5 aylık hamile olan Gizem Aksu (26), balkondan yere eşya almak için eğildiği sırada tansiyonun düşmesi sonucu bayıldı. 5. kattan bir otomobilin üzerine düşerek ağır yaralanan Gizem Aksu, yoğun bakımda 3 gündür bebeğiyle birlikte verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Balkondan düşen 5 aylık hamile Gizem ve bebeği yaşam mücadelesini kaybetti

Merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı apartmanını 5. katında oturan Gizem Aksu, çocuğunu okula gönderdikten sonra ev işlerine başladı. Balkona çıkan Gizem Aksu, yerde bulunan bir eşyayı almak istediği sırada tansiyonu düştü. Yere eğildiği anda başı dönen ve kendinden geçen genç kadın, 5. kattan bir otomobilin üstüne düştü. 5 aylık hamile ve aynı zamanda hipotansiyon hastası olan Gizem Aksu'nun düştüğü gören vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılan Gizem Aksu, yoğun bakıma alındı. Doktorların anne ve bebeğin kurtarılması için yaptığı tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı.

Gizem Aksu ve bebeği 3 gündür verdikleri yaşam mücadelesini kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Gizem Aksu'nun cenazesi Yeşilhisar ilçesi kırsal Yeşilova mahallesinde toprağa verildi.

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Balkondan düşen 5 aylık hamile Gizem ve bebeği yaşam mücadelesini kaybetti
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