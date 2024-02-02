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Giriş Tarihi: 2.2.2024 14:46 Son Güncelleme: 2.2.2024 14:49

Balkondan düşen genç kız kurtarılamadı

Kocaeli İzmit İlçesinde meydana gelen olayda, evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Rabia Pişkin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Balkondan düşen genç kız kurtarılamadı

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Alikahya Mahallesi'nde ikamet eden Duran Pişkan'in 22 yaşındaki kızı Rabia Pişkin, yaklaşık bir ay önce 4. katta bulunan evlerinin balkonundan yere düştü. Olayda ağır yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir tedavisi devam eden Pişkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YASA BOĞDU

Genç yaşta yaşamını yitiren Rabia Pişkin'in ölümü başta ailesi olmak üzere, tüm yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Genç kızın cenazesinin, Alikahya Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Körüktepe Mezarlığında toprağa verilecek.

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Balkondan düşen genç kız kurtarılamadı
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