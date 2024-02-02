Balkondan düşen genç kız kurtarılamadı

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Alikahya Mahallesi'nde ikamet eden Duran Pişkan'in 22 yaşındaki kızı Rabia Pişkin, yaklaşık bir ay önce 4. katta bulunan evlerinin balkonundan yere düştü. Olayda ağır yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süredir tedavisi devam eden Pişkin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YASA BOĞDU

Genç yaşta yaşamını yitiren Rabia Pişkin'in ölümü başta ailesi olmak üzere, tüm yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Genç kızın cenazesinin, Alikahya Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Körüktepe Mezarlığında toprağa verilecek.