Haberler Yaşam Haberleri Balkondan düşen hemşire hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 24.5.2023 21:48 Son Güncelleme: 24.5.2023 21:52

Balkondan düşen hemşire hayatını kaybetti

Aksaray’da özel bir hastanede görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), aynı hastanede çalışan ve birlikte yaşadığı doktor Halil İbrahim A.,'nın 7'nci kattaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Balkondan düşen hemşire hayatını kaybetti

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın 7'nci katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katından henüz bilinmeyen nedenle 3'üncü katın terasına düştü.

Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ifadesinin ardından serbest kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu! 7'li masaya girişini büyük bir yalanla taçlandırdı!
8'li koalisyonda 'Ümit Özdağ' krizi! Gelecek ve DEVA partilerinden Kılıçdaroğlu'na tepki
Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret zammı açıklaması
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, karanlık pazarlığı itiraf etti: Kemal Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda
SON DAKİKA: HDP'den Ümit Özdağ'a veto gibi açıklama! "Kabul edilemez" diyerek duyurdular
Başkan Erdoğan: Rehavete kapılmak yok Pazar günü sandıkta zafere yürüyeceğiz
Zafer Partisi’nden şok istifalar! Yönetim kurulu topluca istifa etti
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?
Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı ama... Akıllara o sözleri geldi! 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar'
ARKADAŞINA GÖNDER
Balkondan düşen hemşire hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA