Balkondan düşen hemşire hayatını kaybetti

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın 7'nci katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu binanın 7'nci katından henüz bilinmeyen nedenle 3'üncü katın terasına düştü.

Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ifadesinin ardından serbest kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.