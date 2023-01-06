Balkondan düşen Kader yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vatan mahallesinde 5 gün önce yaşadığı evin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek ağır yaralanan Kader A, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılmıştı. Talihsiz genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

AİLELER BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Kader A'nın balkondan düşerek ağır yaralandığını öğrenen ailesi hemen kaldırıldığı hastaneye koşmuş ve burada genç kadının eşi ve ailesiyle karşılaşmıştı. Aileler arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüşmüştü. Hastane polisi ve özel güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği kavgada taraflar güçlükle sakinleştirilmişti.