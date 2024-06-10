Balkondan düşen küçük Efe hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt Sarı Papatya Sokak'ta 4 katlı bir binanın en üst katında babası, dedesi ve 5 yaşındaki kardeşiyle birlikte yaşayan Efe Çakıroğlu (10), henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin kapalı balkonundan aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından küçük Efe'nin cansız bedeni, Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.